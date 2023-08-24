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МИД Азербайджана поздравил Украину с Днем независимости

Политика Материалы 24 августа 2023 17:00 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана поздравил Украину с Днем независимости

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Украину с Днем независимости.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим на странице МИД Азербайджана в соцсети размещена соответствующая публикация.

"Поздравляем дружественные украинское правительство и народ с Днем независимости. С нетерпением ждем расширения нашего стратегического сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому по случаю Дня независимости.

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