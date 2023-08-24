В Азербайджане объявлено в розыск лицо, пропагандирующее сепаратизм в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - На основании видеообращения, распространенного 21 августа на русском языке в "Telegram" и других информационных интернет-ресурсах Матевосяном Кареном Эдуарди, который родился в Баку в 1970 году и в настоящее время проживает в Ханкенди, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в его отношении возбуждено уголовное дело и ведется предварительное следствие.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, Матевосян был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 279.1 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законом) и 283.1 (разжигание межнациональной розни и вражды) УК АР. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста. Матевосян объявлен в розыск.

Предварительное расследование продолжается, общественности будет предоставлена подробная информация о его результатах.