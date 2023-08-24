С территории Азербайджана до сих пор не выведены армянские незаконные вооруженные формирования - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С территории Азербайджана до сих пор не выведены армянские незаконные вооруженные формирования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Бельгии Аджой Лабиб.

"Незаконные действия продолжаются, и Армения это поддерживает", - добавил министр.

Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.