До сведения главы МИД Бельгии доведена роль Зангезурского коридора - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Говоря о Среднем коридоре и его растущей роли, возможность, созданная сегодняшней ситуацией, а также роль использования Зангезурского коридора в качестве нового ответвления Среднего коридора, доведены до сведения главы МИД Бельгии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном пресс-брифинге с министром иностранных дел Бельгии Аджой Лябиб в Баку.

На встрече была особо отмечена растущая роль Южного Кавказа и Азербайджана в транспортных коммуникациях со странами Европы, Центральной Азии и Востока, а также важность сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Отметим, что 22 августа министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб посетила Армению, а сегодня Азербайджан.