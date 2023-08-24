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Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)

Политика Материалы 24 августа 2023 22:31 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял министра иностранных и европейских дел, внешней торговли, федеральных институтов культуры Бельгии Аджу Лабиб и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча один на один глав МИД Азербайджана и Бельгии продолжилась в большом формате с участием делегаций с обеих сторон.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией в двустороннем и многостороннем форматах, а также региональным вопросам. Было отмечено, в контексте новых реалий региона существуют возможности для дальнейшего расширения соответствующего сотрудничества в сферах экономики, культуры, торговли, альтернативной энергетики, высоких технологий, медицины и фармацевтики и т.д.

В ходе обсуждений внимание было сосредоточено на почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана, разрушении 9 городов и более 300 сел, политике этнической чистки.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал бельгийскую делегацию о текущей региональной ситуации и реалиях в постконфликтный период, нормализации отношений с Арменией со стороны Азербайджана, подписании мирного договора, открытии транспорта и коммуникаций в регионе, а также усилия, предпринятые в направлении делимитации границы. Байрамов подчеркнул, что Армения демонстрирует неконструктивный подход, совершает военно-политические провокации, не выполняет свои обязательства, нарушая положения Трехсторонней декларации, злоупотребляет Лачинской дорогой для продолжения военных и минных угроз.

Глава МИД Азербайджана также рассказал о мирной повестке дня, инициированной азербайджанской стороной, о противоречивой и провокационной позиции Армении вместо конструктивного подхода и соответствующих усилиях Азербайджана.

В частности, было отмечено, что Армения всячески препятствует реинтеграционным усилиям армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и распространяет ложные заявления относительно дороги Лачин-Ханкенди. Было отмечено, что жители Армении ежедневно проезжают по Лачинской дороге, а также то, что Азербайджан предложил использовать дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки крупных грузов в этот район.

В то же время Байрамов обратил внимание на то, что некоторые страны десятилетиями закрывают глаза на политику агрессии, проводимую против Азербайджана в регионе, а также сказал, что клеветническая кампания против Азербайджана в постконфликтный период ничто иное, как политическая манипуляция. В связи с этим была подчеркнута необходимость не допустить злоупотребления Арменией таких международных инициатив, как миссия Европейского Союза в регионе.

Байрамов также добавил, что Азербайджан всегда выступает за сосуществование, развитие и процветание в условиях мира и безопасности, в рамках территориальной целостности страны и продолжит свои усилия в этом направлении.

Позже на состоявшемся пресс-брифинге министры выступили с заявлениями по итогам встречи и ответили на вопросы журналистов.

Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)
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