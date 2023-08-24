Джейхун Байрамов принял главу МИД Бельгии (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял министра иностранных и европейских дел, внешней торговли, федеральных институтов культуры Бельгии Аджу Лабиб и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча один на один глав МИД Азербайджана и Бельгии продолжилась в большом формате с участием делегаций с обеих сторон.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией в двустороннем и многостороннем форматах, а также региональным вопросам. Было отмечено, в контексте новых реалий региона существуют возможности для дальнейшего расширения соответствующего сотрудничества в сферах экономики, культуры, торговли, альтернативной энергетики, высоких технологий, медицины и фармацевтики и т.д.

В ходе обсуждений внимание было сосредоточено на почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана, разрушении 9 городов и более 300 сел, политике этнической чистки.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал бельгийскую делегацию о текущей региональной ситуации и реалиях в постконфликтный период, нормализации отношений с Арменией со стороны Азербайджана, подписании мирного договора, открытии транспорта и коммуникаций в регионе, а также усилия, предпринятые в направлении делимитации границы. Байрамов подчеркнул, что Армения демонстрирует неконструктивный подход, совершает военно-политические провокации, не выполняет свои обязательства, нарушая положения Трехсторонней декларации, злоупотребляет Лачинской дорогой для продолжения военных и минных угроз.

Глава МИД Азербайджана также рассказал о мирной повестке дня, инициированной азербайджанской стороной, о противоречивой и провокационной позиции Армении вместо конструктивного подхода и соответствующих усилиях Азербайджана.

В частности, было отмечено, что Армения всячески препятствует реинтеграционным усилиям армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и распространяет ложные заявления относительно дороги Лачин-Ханкенди. Было отмечено, что жители Армении ежедневно проезжают по Лачинской дороге, а также то, что Азербайджан предложил использовать дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки крупных грузов в этот район.

В то же время Байрамов обратил внимание на то, что некоторые страны десятилетиями закрывают глаза на политику агрессии, проводимую против Азербайджана в регионе, а также сказал, что клеветническая кампания против Азербайджана в постконфликтный период ничто иное, как политическая манипуляция. В связи с этим была подчеркнута необходимость не допустить злоупотребления Арменией таких международных инициатив, как миссия Европейского Союза в регионе.

Байрамов также добавил, что Азербайджан всегда выступает за сосуществование, развитие и процветание в условиях мира и безопасности, в рамках территориальной целостности страны и продолжит свои усилия в этом направлении.

Позже на состоявшемся пресс-брифинге министры выступили с заявлениями по итогам встречи и ответили на вопросы журналистов.