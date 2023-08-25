Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Уругвая

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Восточной Республики Уругвай Луису Лакалье Поу по случаю Дня Независимости страны.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Восточной Республики Уругвай – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Уругваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания", - говорится в письме.