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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Уругвая

Политика Материалы 25 августа 2023 12:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Уругвая

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Восточной Республики Уругвай Луису Лакалье Поу по случаю Дня Независимости страны.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Восточной Республики Уругвай – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Уругваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания", - говорится в письме.

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