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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район

Политика Материалы 25 августа 2023 13:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции «Союгбулаг» Открытого акционерного общества «АзерЭнержи», ознакомились со строительством завода по разливу минеральной воды «Истису».

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформировали о работе, проделанной в Лечебно-оздоровительном комплексе «Истису».

Глава государства принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Чираг-1» и «Чираг-2» ОАО «АзерЭнержи».

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Зар.

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