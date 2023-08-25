Ряд ведомств Азербайджана распространил совместное заявление в связи с Сарсангским водохранилищем (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана распространили совместное заявление в связи с ситуацией на Сарсангском водохранилище.

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении говорится, что Сарсангское водохранилище на территории Азербайджана, созданное в 1976 году на реке Тертерчай и в настоящее время расположенное в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента, уже более тридцати лет целенаправленно используется Арменией и действующими под ее покровительством силами в качестве средства экологического и социально-экономического террора.

"В настоящее время водохранилище находится в аварийном состоянии и представляет серьезную угрозу для населенных пунктов, фермерских хозяйств и объектов инфраструктуры, расположенных на территории ниже водохранилища. В соответствующей резолюции №2085, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы 26 января 2016 года, действия Армении расценены как экологическая агрессия, направленная на создание гуманитарных и экологических проблем для граждан Азербайджана. В документе особо подчеркивается, что неправильное использование Сарсангского водохранилища может привести к большой катастрофе, в том числе многочисленным человеческим жертвам и новому гуманитарному кризису. В то же время Ассамблея призвала власти Армении прекратить использовать водные ресурсы как инструмент политического влияния или давления. Неправильное использование Сарсангского водохранилища общим водоизмещением 560 миллионов кубометров продолжает оказывать серьезный ущерб окружающей среде и здоровью людей, экосистеме региона в целом", - говорится в заявлении.

Было подчеркнуто, что игнорирование экологических, в том числе климатических факторов при использовании водохранилища, приводят к дальнейшему обострению экологических рисков при понижении уровня воды. Эта ситуация негативно сказывается на фауне и флоре, приводит к сокращению рыбных ресурсов, утрате естественных ареалов обитания птиц, усилению процессов эрозии почв, опустыниванию и нарушению баланса экосистемы в целом.

"Армения и действующие под ее покровительством силы, наряду с экологической агрессией, нанесли значительный ущерб экономике Азербайджана, препятствуя подаче воды из водохранилища в сезоны, когда необходимо орошение почв, на территории Тертерского, Агдамского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского и Агджабединского районов, обладающих большим сельскохозяйственным потенциалом и плодородными земельными ресурсами. Из-за нехватки воды, вызванной неиспользованием Сарсангского водохранилища по прямому назначению, 100 тысяч гектаров посевных площадей на территории этих районов не могут быть вовлечены в активный сельскохозяйственный оборот. В то же время интенсивное использование грунтовых вод с целью удовлетворения потребностей населения в питьевой воде привело к нарушению баланса природных ресурсов", - говорится в заявлении.

В то же время в нем содержится призыв к Армении воздержаться от действий, которые приводят к нарушению основных прав человека, деградации экосистемы региона, гибели фауны и флоры.