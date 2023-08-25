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Уничтожен квадрокоптер вооруженных сил Армении (Дополнено)

Политика Материалы 25 августа 2023 15:47 (UTC +04:00)
Уничтожен квадрокоптер вооруженных сил Армении (Дополнено)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:40)

БАКУ /Trend/ - 25 августа около 13:35 квадрокоптер вооруженных сил Армении попытался осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаркского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате бдительности подразделений азербайджанской армии квадрокоптер был обнаружен и сбит огнем из стрелкового оружия", - говорится в сообщении минобороны.

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