Уничтожен квадрокоптер вооруженных сил Армении (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:40)

БАКУ /Trend/ - 25 августа около 13:35 квадрокоптер вооруженных сил Армении попытался осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаркского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате бдительности подразделений азербайджанской армии квадрокоптер был обнаружен и сбит огнем из стрелкового оружия", - говорится в сообщении минобороны.