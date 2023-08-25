Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачинский район

БАКУ /Trend/ - 25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачинский район.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Мишни» и «Алхаслы» ОАО «АзерЭнержи».

Глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Лачинском международном аэропорту.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке от 38-го до 76-го километра автодороги Кяльбаджар-Лачин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиничного комплекса, который будет построен недалеко от города Лачин, открытии мебельной фабрики в промышленной зоне Лачинского района, ознакомились с работой предприятия по производству префабричных модульных домов и пункта содержания мелкого рогатого скота, приняли участие в открытии съемочного павильона творческой студии «Хочазфильм», «Рыбоводческого хозяйства Хакари» и открытии после капитального ремонта полной средней школы номер 2 Лачинского района.