Иностранные военные атташе посетили Н-скую воинскую часть в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Согласно утверждённому министром обороны годовому плану действий, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, организован ознакомительный визит в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Представителям аппарата военных атташе двадцати двух государств был представлен брифинг об основных направлениях деятельности воинской части. Также были продемонстрированы видеоролики о применении БПЛА в ходе Отечественной войны Азербайджана и даны ответы на интересующие вопросы.

В рамках визита также были продемонстрированы некоторые БПЛА, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, и дана информация об их тактико-технических характеристиках.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.