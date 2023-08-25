Цель Франции - помешать миру между Азербайджаном и Арменией - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Цель Франции - помешать миру между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, передает в пятницу Trend.

Как отмечается, распространилась информация о том, что 30 августа 2023 года представители органов местного самоуправления ряда регионов Франции, в том числе Парижа, попытаются совершить провокацию на условной границе с Арменией в направлении Лачинского района Азербайджана.

"Данная авантюра, организатором которой являются ярая расистка, известная своей азербайджанофобской позицией Анн Идальго и радикальный представитель армянской общины Франции Жан Барсегян, якобы преследует цель доставить "гуманитарную помощь" армянам, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в заявлении.

Также Община отмечает, что этих лиц и французское правительство, которое является истинным организатором этой провокации, совершенно не интересуют гуманитарные вопросы. Если бы вышеупомянутые круги интересовались судьбами людей, они бы протестовали против оккупации Арменией азербайджанских территорий, этнической чистки в отношении более миллиона азербайджанцев, уничтожения азербайджанских населенных пунктов.

"На самом деле целью Франции в организации данного шага является дальнейшее обострение ситуации в регионе, препятствование реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и установлению мира между Азербайджаном и Арменией. Община Западного Азербайджана призывает Францию воздержаться от этой провокации, не препятствовать установлению мира между Азербайджаном и Арменией и поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома", - говорится в заявлении.