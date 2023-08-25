Замглавы МИД Азербайджана встретился с российским коллегой (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:22)

БАКУ /Trend/ - 25 августа 2023 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в Россию встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Михаилом Галузиным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, текущая ситуация в регионе.

Было отмечено, что Азербайджан и Россия имеют взаимовыгодные отношения сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних платформ. Стороны обсудили вопросы политического диалога между двумя странами в различных областях, включая экономику, торговлю, культуру, гуманитарные науки и т. д. Было отмечено, что уровень сотрудничества по данным направлениям вызывает удовлетворение. Также была подчеркнута необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения связей.

Эльнур Мамедов проинформировал Михаила Галузина о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, работе, проводимой по продвижению мирной повестки, а также о подрывающих эти усилия военно-политических провокациях армянской стороны, противоречащих международному праву и трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.