Сахиба Гафарова приняла главу МИД Бельгии (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 25 августа председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в стране делегацию Бельгии во главе с министром иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Хаджей Лабиб.

Об этом сообщили в пятницу Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Поприветствовав делегацию, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что межпарламентские отношения являются одним из основных компонентов двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией.

Проинформировав о текущей ситуации в нашей стране и регионе, Гафарова отметила, что в 2020 году Азербайджан в результате 44-дневной Отечественной войны прекратил 30-летнюю оккупацию своих земель и восстановил территориальную целостность. Несмотря на то, что Азербайджан стал жертвой конфликта, именно наша страна выдвинула мирную инициативу для установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, нормализации отношений с Арменией на основе норм и принципов международного права.

Говоря о масштабных восстановительных и строительных работах, проведенных Азербайджаном после освобождения своих земель, Гафарова сказала, что в настоящее время Азербайджан строит современные города и села на освобожденных от оккупации территориях. Уже дан старт программе «Большого возвращения», которая предусматривает возвращение вынужденных переселенцев на их родные земли. Председатель Милли Меджлиса с сожалением отметила, что в течение 30 лет нарушенные права вынужденных переселенцев, их выселение с родных земель не привлекали должного внимания международной общественности, а во многих случаях даже игнорировались. Это показатель двойных стандартов. Сахиба Гафарова сказала, что у этих двойных стандартов есть много причин. Среди этих факторов следует указать армянское лобби и пропаганду, исламофобию.

На встрече спикер также проинформировала о минировании Арменией азербайджанских территорий, отметив, что проведенное Арменией массовое минирование является самым большим препятствием для восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях. Говоря о ложной и сфабрикованной пропаганде, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что Лачинская дорога была и остается открытой, и что ни о какой "блокаде" не может быть и речи. В апреле 2023 года Азербайджанская Республика в соответствии с нормами международного права установила ППП «Лачин». Гафарова напомнила, что Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в город Ханкенди и окрестные села, и это предложение получило поддержку и на международном уровне. Но, к сожалению, Армения не хочет использовать эту дорогу. Отметив, что проживающие в Карабахе армяне являются гражданами Азербайджана, Сахиба Гафарова напомнила, что были предприняты необходимые шаги по их реинтеграции в азербайджанское общество. Глава азербайджанского государства неоднократно заявлял, что армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и они будут иметь те же права, что и все граждане Азербайджана. Председатель Милли Меджлиса еще раз отметила, что абсурдные заявления, выдвинутые Арменией о том, что в Карабахском регионе Азербайджана якобы сложилась “напряженная гуманитарная ситуация”, что проживающие в регионе жители армянской национальности якобы "сталкиваются с нехваткой продовольствия и медикаментов" - это не что иное, как манипуляции, направленные на введение в заблуждение международной общественности.

Сахиба Гафарова отметила, что вызывает удивление и является лицемерием то, что Армения, которая почти 30 лет не принимала во внимание резолюции Совета Безопасности, продолжала держать азербайджанские земли под оккупацией, игнорируя документы всех международных организаций, в том числе СБ ООН, вынесла вопрос о Лачинской дороге на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что азербайджанский народ хочет мира и стабильности. Однако предложенный Азербайджаном мирный договор до сих пор не подписан, потому что Армения хочет затянуть этот процесс.

Гафарова также резко раскритиковала пять односторонних и предвзятых резолюций, принятых в бельгийском парламенте в отношении Азербайджана за последние три года, подчеркнув, что эти резолюции не отражают ситуацию в регионе. Она также отметила, что визит бельгийских депутатов только в Армению нарушает баланс в отношении стран региона, и напомнила, что Азербайджан направил приглашения руководству бельгийского парламента, главе группы дружбы и другим парламентариям, добавив, что такие визиты позволят получить более точную и достоверную информацию о ситуации в Азербайджане, регионе, особенно в Карабахе. Если они приедут в Азербайджан, то станут свидетелями того, что было совершено в Агдаме - Хиросиме XXI века, в Шуше. Гафарова сказала, что не только в Агдаме, но и во всех наших городах и районах, селах, находившихся под оккупацией Армении, все разрушено.

Глава МИД Бельгии проинформировала о целях своего визита в регион, в том числе в нашу страну, и проведенных встречах. Подчеркнув значимость взаимных визитов между Азербайджаном и Бельгией, она отметила, что в рамках этого визита провела обсуждения по многим вопросам, и подчеркнула важность обеспечения мира и безопасности в регионе, в том числе разминирования территорий. Она сказала, что Бельгия намерена только способствовать миру и восстановлению этих территорий. Хаджа Лабиб отметила, что за 30 лет на этих территориях произошло много разрушений.

Лабиб также рассказала о деятельности политических институтов в Бельгии, мультикультурализме, гендерном равенстве и других вопросах.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.