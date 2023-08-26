Сегодня в Азербайджане отмечается День города Лачин

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 26 августа в Азербайджане отмечается День города Лачин.

В этот день подразделения азербайджанской армии взяли под полный контроль город Лачин, а также населённые пункты Забух и Сус.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, город Лачин 1 декабря 2020 года был передан Азербайджану. Однако ввиду того, что Лачинская дорога проходит через территорию города Лачин, город оставался под временным контролем российского миротворческого контингента.

После передачи в эксплуатацию альтернативной дороги азербайджанская армия 26 августа 2022 года взяла под полный контроль город Лачин, а также села Забух и Сус. В городе был поднят Азербайджанский флаг.

Так, благодаря Великой Победе, одержанной Азербайджаном под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, Армения, помимо Агдама и Кяльбаджара, была вынуждена покинуть и Лачинский район.

Буквально накануне празднования Дня города Лачин, 25 августа, начался первый этап возвращения в село Забух Лачинского района семей бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе 20 семей, а именно 88 человек, уже смогут попасть в свои вновь отстроенные дома.

Благодаря Победоносной армии Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим Президентом Ильхамом Алиевым, бывшие вынужденные переселенцы уже могут вновь жить на своей родной земле.