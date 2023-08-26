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В отличие от стран, которые создают барьеры, Азербайджан прокладывает дороги - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 26 августа 2023 10:07 (UTC +04:00)
В отличие от стран, которые создают барьеры, Азербайджан прокладывает дороги - Хикмет Гаджиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В отличие от стран, которые создают барьеры, Азербайджан прокладывает дороги.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter).

"Из аэропорта Зангилана в Лачин строится новая дорога. Азербайджан строит дороги и улучшает транспортные связи, в отличие от других стран, которые создают барьеры и препятствия. Путь - это культура и главная составляющая цивилизации!", - говорится в сообщении.

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