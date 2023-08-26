Состоялся визит замминистра иностранных дел Азербайджана в Австрию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 22-25 августа 2023 года состоялся визит заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариза Рзаева в Австрийскую Республику, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе визита Рзаев провел двусторонние встречи с генеральным секретарем Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии Питером Лаунски-Тиффенталем, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, исполняющим обязанности директора Управления ООН по вопросам космического пространства Никласом Хедманом, а также принял участие в церемонии открытия выставки под названием “Место Азербайджана в космическом пространстве: 74-й Международный конгресс Автоновтики, Баку Азербайджан” в Венском отделении ООН.

На встрече Рзаева с генеральным секретарем Федерального министерства Австрии по европейским и международным вопросам Лаунски-Тиффенталем были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Австрией, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций.

Австрийская сторона была проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о продолжающейся деятельности Азербайджана по установлению мира и безопасности в регионе, а также о провокациях, совершенных Арменией.

Во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси были проведены широкие обсуждения о развивающихся отношениях сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ, использовании ядерных технологий в мирных целях, проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ, в том числе об успешном опыте применения ядерных технологий в области сельского хозяйства.

На встрече с исполняющим обязанности директора Управления ООН по вопросам космического пространства Никласом Хедманом было отмечено, что между данным ведомством и Азербайджаном сложились успешные отношения сотрудничества. Было подчеркнуто, что за последние годы Азербайджан превратился в одну из быстрорастущих стран в области космической промышленности и добился значительных успехов, и что проведение в Азербайджане Международного конгресса австронавтики, являющегося крупнейшим в мире мероприятием в области космической промышленности, является ярким тому примером.

Выступив на церемонии открытия выставки “Место Азербайджана в космическом пространстве: 74-й Международный конгресс Автоновтики, Баку Азербайджан”, Рзаев подробно проинформировал о деятельности космической промышленности Азербайджана.

Он отметил, что 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева", и подчеркнул важность для страны того, что именно в этом году 74-й Международный конгресс астронавтики в Баку приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера. Он также напомнил, что ровно 50 лет назад, в 1973 году, в период руководства республикой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан принимал 24-й Международный конгресс астронавтики.

Рзаев проинформировал о роли, которую общенациональный лидер сыграл в жизни Азербайджана в первые годы независимости страны, и подчеркнул, что сегодня достижения Азербайджана во всех сферах, в том числе в области космической промышленности, являются плодами дальновидной политики и стратегии Гейдара Алиева.

Также было отмечено, что опыт и успехи, достигнутые Азербайджаном в области космического пространства, были успешно применены для восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.

На мероприятии присутствовали исполняющий обязанности директора Управления ООН по вопросам космического пространства Никлас Хедман, исполнительный директор венского офиса ООН Жан Люк Лемахье, руководитель проекта 74-го Международного конгресса астронавтики и руководитель департамента ОАО "Азеркосмос" Рена Джафарова, бывший президент Международной федерации астронавтики Паскаль Эренфройнд и другие гости.