Либерализм Запада всегда ограничивался лишь жизнью армян - посол Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Либерализм Запада всегда ограничивался лишь жизнью армян.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации в социальной сети "X" (Twitter) посла Азербайджана в Германии Насими Агаева.

"Большинство западных медиа игнорирует историю масштабного восстановления территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, и возвращения на родные земли тысяч азербайджанцев, пострадавших от преступлений Армении. Почему? Потому что их либерализм всегда ограничивался лишь жизнью армян. Жизнь азербайджанцев никогда не представляла для Запада значения. Наличие 1 миллиона азербайджанцев, ставших жертвами преступлений против человечности со стороны Армении, не имело для них никакого значения. Почему? Вы знаете ответ!" - говорится в публикации.