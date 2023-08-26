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Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку

Политика Материалы 26 августа 2023 16:05 (UTC +04:00)
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что 26 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретили делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что в рамках визита планируется обсудить различные аспекты военного сотрудничества между двумя странами, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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