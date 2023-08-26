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Франция попыталась помешать участию европейских дипломатов в праздновании “Дня города Лачин”

Политика Материалы 26 августа 2023 15:59 (UTC +04:00)
Франция попыталась помешать участию европейских дипломатов в праздновании “Дня города Лачин”

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили Лачин, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, организованных в связи с "Днем города Лачин".

Согласно информации, полученной Trend из дипломатических источников, Франция предприняла существенные усилия для блокировки участия стран-членов Евросоюза в этом событии и попыталась помешать посещению мероприятий дипломатами.

Несмотря на действия французской стороны, ее попытки оказались неудачными. Дипломаты стран-членов ЕС так же приняли участие в данном визите.

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