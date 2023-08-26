Франция попыталась помешать участию европейских дипломатов в праздновании “Дня города Лачин”

БАКУ /Trend/ - Сегодня представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили Лачин, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, организованных в связи с "Днем города Лачин".

Согласно информации, полученной Trend из дипломатических источников, Франция предприняла существенные усилия для блокировки участия стран-членов Евросоюза в этом событии и попыталась помешать посещению мероприятий дипломатами.

Несмотря на действия французской стороны, ее попытки оказались неудачными. Дипломаты стран-членов ЕС так же приняли участие в данном визите.