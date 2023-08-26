В Лачине представлена выставка фотографий детей, чьи родители стали жертвами этнической чистки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лачине представлена выставка фотографий детей, родители которых подверглись этнической чистке.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter).

"Проект "Дом, милый дом", разработан фотографом Резой Дегати в Лачине. В рамках проекта представлена выставка фотографий 100 детей, чьи родители и другие старшие родственники стали жертвами этнических чисток в Армении. Через 30 лет после освобождения Лачина от разрушительной армянской оккупации они возвращаются на родные земли, в Лачин. Также здесь есть фотографии 100 детей из других уголков мира", - говорится в публикации.

Отметим, что Реза Дегати - фотограф-гуманист. Он освещает человеческие трагедии и конфликты, а также красоту человеческого мира.