Предотвращена очередная провокация ВС Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предотвращена очередная провокация ВС Армении, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что 26 августа около 13:30 подразделения вооруженных сил Армении попытались занять выгодные позиции с целью провокации перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

"В результате бдительности подразделений азербайджанской армии провокационная деятельность армянской стороны была немедленно пресечена", - говорится в сообщении.