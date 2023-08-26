Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Предотвращена очередная провокация ВС Армении (Дополнено)

Политика Материалы 26 августа 2023 17:13 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:50)

БАКУ /Trend/ - Предотвращена очередная провокация ВС Армении, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что 26 августа около 13:30 подразделения вооруженных сил Армении попытались занять выгодные позиции с целью провокации перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

"В результате бдительности подразделений азербайджанской армии провокационная деятельность армянской стороны была немедленно пресечена", - говорится в сообщении.

Лента

Лента новостей

Читать все новости