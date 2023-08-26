Состоялось грандиозное открытие первых «Дней города Лачин» (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - 26 августа впервые проводится "День города Лачин". Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года были учреждены дни города на освобожденных от оккупации территориях с целью увековечить историческую победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.

В связи с этим при организации министерства культуры, специального представительства Президента Азербайджана по Лачинскому району и поддержке Фонда Гейдара Алиева на 26 и 27 августа подготовлена насыщенная программа на нашей освобожденной от оккупации исторической земле - в Лачине. Мероприятия, которые продлятся два дня, охватят весь центр города, включая Площадь Флага, набережную реки Хакари, живописную террасу нового Бульвара.

Грандиозное открытие состоялось на набережной реки Хакари, где создан потрясающий Бульвар. В действующем здесь кулинарном пространстве состоялась презентация кухни Лачинского региона, прошли состязания зорханы, выступления пехлеванов и канатоходцев, представлены интересные творческие площадки.

Заслуженный артист, актер и режиссер Ниджат Кязымов, режиссер-постановщик праздничного действа: «Все мы мечтали вернуться на родные земли, находившиеся под многолетней оккупацией, и благодаря Победоносному Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, нашей доблестной армии и единству народа это сбылось. Мы чувствуем себя сегодня очень счастливыми, потому что находимся в одном из прекрасных уголков страны - Лачине, где впервые после освобождения отмечается "День города", и говорим всему миру - мы вернулись на родные земли, мы восстанавливаем разрушенное за эти годы оккупантами, мы возрождаем эти священные для каждого из нас земли. Это большой праздник, что бывшие беженцы и вынужденные переселенцы возвращаются в родные края».

А в летнем лагере Детского фестиваля искусств прошли презентации по живописи, декоративно-прикладному искусству и другим направлениям учащихся, вышедших в финал конкурса в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева. Также представлена поэзия мастеров слова-уроженцев Лачина.

Заслуженный артист, вокалист Анар Шушалы: «Детский смех и творчество вернулись на эти земли. Для талантливых детей мы провели мастер-класс по вокальному искусству. Лачинский район станет одним из самых процветающих регионов страны, где также будут открыты образовательные центры, детские музыкальные школы и творческие студии, откуда дети будут представлять свой родной Лачин во всем мире».

14-летний ханенде Юсиф Агаев, учащийся Сабирабадской детской музыкальной школы имени Узеира Гаджибейли: «Сегодня осуществилась моя мечта – я исполнил композицию в освобожденном Карабахе. Когда я вырасту, обязательно выступлю с серией концертов в этом регионе. И это также будет осуществлением моей очередной мечты».

13-летняя скрипачка Айсу Маммедли, учащаяся Бакинской музыкальной школы №21 имени Ростроповичей: «Здесь прекрасная атмосфера и мне посчастливилось принять участие в первых Днях города Лачин, которые навсегда останутся в моей памяти яркими воспоминаниями».

"День города Лачин" продолжился грандиозным гала-концертом. Концерт, на котором были представлены произведения на тему Родины с участием известных исполнителей, завершился песней Рауфа Гаджиева “Азербайджан” в исполнении всех участников.

Народный артист, тарист Эльчин Гашимов: «В детские годы я был в Лачине, но сегодняшние чувства не передать словами, меня переполняют самые прекрасные чувства. Настолько здесь величественно и потрясающе! И особое счастье связано с чувствами огромного праздника в освобожденном Лачине. Освобождение наших земель достигнуто ценой крови наших шехидов и отвагой воинов. Президент Ильхам Алиев вписал свое имя в славную историю страны как спаситель, творец и победитель. И знаменательно, что сегодня день рождения отмечает Первый вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, которой, помимо множества заслуг, принадлежит огромная роль в развитии и пропаганде нашего древнего мугама во всем мире. С огромным уважением и любовью поздравляю Первую леди и желаю дальнейших успехов во имя процветания страны! Поздравляю с "Днем города Лачин" весь азербайджанский народ».

Народная артистка, ханенде Гюльянаг Мамедова: «Это одно из самых ярких событий в моей жизни, великолепный фестиваль на лоне прекрасной природы, на родной освобожденной земле. Все здесь улыбаются, дарят друг другу позитивные эмоции, искренне радуются большому празднику. Лачин сегодня счастлив, Карабах сегодня счастлив, весь Азербайджан сегодня счастлив! И все это благодаря Победоносному Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву и нашим героическим сыновьям, которые вернули нам эти прекрасные земли. Светлая память шехидам. Мы сильное государство и единый народ, который находится на пути развития и процветания. Отрадно отметить, что сегодня мы также отмечаем день рождения Первой леди Мехрибан Алиевой, которая для всех нас является опорой и поддержкой. И сегодня мне было очень приятно лично обнять, поцеловать и поздравить Мехрибан Алиеву с днем рождения!»

Отметим, что 26 и 27 августа перед Площадью флага города Лачин в течение дня будет проходить показ эпоса-спектакля “Sarı Aşıq və Yaxşı”, а также будут организованы “Чайная лавка”, “Лачинский рынок” c продажей различных образцов ремесел, сувениров, ювелирных изделий, керамики и других изделий, пройдут иммерсивные игры в исполнении актеров в национальных костюмах, будет представлен аттракцион талисманов, сделанных из национальных символов.

28 мая на живописной террасе, где состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с лачинцами, пройдут мастер-классы по народно-прикладному искусству. Это включает в себя искусство шебеке, ковровое искусство, гончарное дело, медное дело, ковроткачество, искусство вышивки и многое другое. В этом же пространстве откроется выставка картин под названием “Лачинские пейзажи”. В художественном лагере можно будет понаблюдать за созданием картин и раскрашиванием макетов газелей. А в секции “I love Lachin” в одном из живописных мест Лачина гости смогут полюбоваться очаровательной природой города, запечатлев ее с помощью своих фотоаппаратов и мобильных телефонов.

Здесь также можно будет посмотреть различные спектакли, представленные Азербайджанским государственным театром кукол имени Абдуллы Шаига и театром-студией “Oyuq”, Шушинским государственным музыкально-драматическим театром. Азербайджанский государственный театр пантомимы представит спектакль “Букет пантомимы”, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр - оперетту великого Узеира Гаджибейли “Аршин мал алан”.

26 августа вечером еще одним торжественным событием "Дня города Лачин" станет грандиозный фейерверк.

Отметим, что за 30-летний период армянской оккупации наши города, села, поселки были разрушены, нашему культурному наследию был нанесен огромный удар, наши историко-культурные и религиозные памятники, мечети были разрушены. подвергнуты вандализму. Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур в настоящее время восстанавливаются, территории очищаются от мин, интенсивно проводятся масштабные восстановительные и строительные работы.

Началась реализация “I Государственной программы по возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной 16 ноября 2022 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики. Наряду с другими районами, в город Лачин уже обеспечено бывших возвращение вынужденных переселенцев, и то, что сегодня лачинцы отмечают здесь "День города", является результатом последовательной работы в этом направлении.