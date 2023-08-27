Предотвращена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения - минобороны

БАКУ /Trend/ - 27 августа примерно в 12:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.

Как передает Trend, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба минобороны.

Как отметили в министерстве, вВ результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.