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Предотвращена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения - минобороны

Политика Материалы 27 августа 2023 18:48 (UTC +04:00)
Предотвращена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения - минобороны

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 27 августа примерно в 12:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.

Как передает Trend, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба минобороны.

Как отметили в министерстве, вВ результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

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