БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с 31-й годовщиной геноцида в Баллыгая, сообщает в понедельник Trend.

"31 год назад 28 августа вооруженные силы Армении жестоко убили 24 азербайджанцев (гражданских лиц) в селе Баллыгая Геранбойского района Азербайджана. Шестеро из убитых были несовершеннолетними. Жертвами геноцида стали также полугодовалый ребенок и 93-летняя женщина", - говорится в публикации.

Отметим, что резня произошла около 5 часов утра 28 августа 1992 года. В этот день диверсионный отряд армянской армии в составе 10-12 человек вошел в село и жестоко убил 24 и тяжело ранил 9 человек. Все убитые и получившие тяжелые телесные повреждения были пастухами и членами их семей, которые занимались животноводством.