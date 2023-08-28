БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Таджикистану.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в "Х" (Twitter).

"Мы глубоко опечалены известием о большом количестве человеческих жертв в результате проливных дождей и оползней в ряде регионов Таджикистана. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Мы солидарны с дружественным народом Таджикистана и его правительством", - говорится в публикации.

Отметим, что в результате сильных дождей, которые прошли 27 августа в нескольких районах Таджикистана, погибли 13 человек.