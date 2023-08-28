В Ханкенди обстреляли "административное здание сепаратистского режима" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Прошлой ночью в Ханкенди было совершено вооруженное нападение на "административное здание сепаратистского режима".

Как сообщает в понедельник Trend, кадры данного инцидента были распространены в социальных сетях. На них видно, как нападавшие несколько раз подвергли обстрелу "административное здание сепаратистского режима" в Ханкенди.

Точных данных о наличии погибших и раненых в результате нападения нет.

Этот факт еще раз говорит о том, что жителям Ханкенди надоел нынешний так называемый "режим".

Напомним, что ранее в Ханкенди прошли различные формы протеста против "режима". Все это говорит о том, что ситуация усугубилась и протесты приобрели вооруженный характер.