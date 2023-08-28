Омбудсмен Азербайджана поделилась публикацией в связи с 31-й годовщиной геноцида в Баллыгая (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Одним из наглядных примеров политики геноцида со стороны Армении является совершение ею геноцида в Баллыгая.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в Facebook уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) Сабины Алиевой в связи с 31-й годовщиной геноцида в Баллыгая.

28 августа 1992 года ВС Армении совершили массовое убийство мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района. Во время этой трагедии, которая является одним из актов геноцида, совершенного Арменией в отношении азербайджанцев вопреки всем международным правовым нормам и общечеловеческим ценностям, были безжалостно убиты мирных жителя, в том числе шесть несовершеннолетних, говорится в публикации.

Отметим, что резня мирного азербайджанского населения в селе Баллыгая была совершена армянами около 5 часов утра 28 августа 1992 года. В этот день диверсионная группа армянской армии в составе 10-12 человек вошла в село и совершила жестокие убийства 24 человек. Тяжелые ранения получили 9 человек.