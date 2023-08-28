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В Азербайджане утверждена стратегия информационной и кибербезопасности на 2023-2027 годы - Распоряжение

Политика Материалы 28 августа 2023 16:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждена стратегия информационной и кибербезопасности на 2023-2027 годы - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Утверждена "Стратегия Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, на Кабинет министров возложены координация реализации стратегии, утвержденной данным распоряжении, решение других вопросов, вытекающих из этого распоряжения.

Координационная комиссия по информационной безопасности должна обеспечить регулярный мониторинг и оценку выполнения мер, предусмотренных Стратегией, раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о работе по реализации Стратегии.

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