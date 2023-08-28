Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генштаба ВС Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны поздравил генерала армии М.Гюрака с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне в связи с известием о гибели военнослужащего турецкой армии в районе проведения антитеррористической операции «Pençe-Kilit» (Коготь-Замок).

З.Гасанов поведал об успешно проделанной работе по приведению азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и поблагодарил братскую страну за оказанную поддержку.

Было отмечено, что согласно Шушинской декларации сегодня азербайджано-турецкое сотрудничество опирается на союзнические отношения, и что в качестве ее составной части были приняты последовательные меры в области армейского строительства.

Министр подчеркнул, что искренние дружеские отношения глав Азербайджана и Турции играют неоценимую роль в достижении высокого уровня сотрудничества между двумя странами.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, генерал армии Гюрак подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии, что ещё более укрепляет единство двух государств и открывает новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

Было подчеркнуто, что неразрывные дружеские и братские отношения, существовавшие между Азербайджаном и Турцией на протяжении всей истории, будут и впредь укрепляться.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух братских государств и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.