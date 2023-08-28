Община Западного Азербайджана осуждает несправедливое заявление Дуни Миятович (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осуждает несправедливое заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович от 28 августа 2023 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Общину.

"Прежде всего, хотели бы подчеркнуть, что на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Тот факт, что некоторые до сих пор проявляют неуважительное отношение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана после того, как Армения, по крайней мере, на словах, признала Карабах территорией Азербайджана, вызывает ряд вопросов. Призываем комиссара в будущем использовать выражение "Карабахский регион Азербайджана".

Азербайджан после вступления в Совет Европы в 2001 году постоянно поднимал в этой организации тему последствий армянской оккупации, связанных с гуманитарной сферой, правами человека, но каждый раз получал стандартные, неприемлемые ответы типа: «Мы не политическая организация, мы не вмешиваемся в такие вопросы». Почему же теперь, после того как Азербайджан освободил свои территории, эта же организация и эти же официальные лица занимают совершенно иную позицию?!

Почему Дуня Миятович, занимающая должность комиссара с 2018 года, ни разу не выразила обеспокоенность в связи с оккупацией азербайджанских территорий, этнических чисток и изгнания миллиона азербайджанцев?

На освобожденных территориях одно за другим обнаруживаются массовые захоронения. На днях были преданы земле останки нескольких азербайджанских военнослужащих, обнаруженные в массовых захоронениях и идентифицированные спустя 30 лет. Массовые захоронения как понятие подразумевают грубое нарушение прав человека. Почему вы не выражаете обеспокоенность по этому поводу? 30 августа – Международный день пропавших без вести лиц. Может быть, вам стоит призвать Армению передать Азербайджану координаты массовых захоронений?

С 2020 года более 300 азербайджанцев погибли или пострадали в результате минного террора Армении. Когда же вы, как комиссар, выразите отношение к этому?

Комиссар Совета Европы по правам человека должен посещать не Карабахский регион Азербайджана, а Армению, которая депортировала западных азербайджанцев с их исконных земель и отрицает их права на возвращение. Может быть, вам стоит призвать Армению предоставить западным азербайджанцам возможность посещать разрушенные мечети, кладбища?

Община Западного Азербайджана призывает комиссара не быть заложницей двойных стандартов и защищать свою независимость", - говорится в заявлении.