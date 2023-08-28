МИД Азербайджана ответил Макрону (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:10)

БАКУ /Trend/ - Предвзятые взгляды президента Франции Эмманюэля Макрона подрывают мирный процесс, создавая ложное впечатление о текущей ситуации в регионе и в одностороннем порядке защищая Армению.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно высказываний президента Франции на конференции послов.

"Предвзятые утверждения, озвученные 28 августа президентом Франции Эммануэлем Макроном во время выступления на конференции послов, формирующие ложное впечатление о текущей ситуации в регионе и в одностороннем порядке защищающие Армению, наносят ущерб мирному процессу. Тот факт, что президент Франции в очередной раз высказывает мнения, опирающиеся на необоснованные утверждения о "гуманитарной ситуации" в регионе, еще раз доказывает ошибочность политики этой страны. Французская сторона, которая почти 30 лет не высказывала осуждения касательно политики оккупации и агрессии Армении против Азербайджана, ни разу не прокомментировала гуманитарную ситуацию в связи с почти одним миллионом азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, сейчас осуждает 44-дневную войну 2020 года, в ходе которой Азербайджан освободил свои земли в соответствии с Уставом ООН и нормами и принципами международного права, а также французская сторона делает особый акцент на утверждениях о "гуманитарной ситуации" в регионе. Недопустимо включение президентом Франции в свой лексикон выражения "Лачинский гуманитарный коридор", недопустимо также говорить языком давления, это является неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Французской стороне хорошо известно, что по Лачинской дороге и через пограничный пункт пропуска в течение дня проходят десятки армянских жителей, а для перевозки грузов Азербайджаном предложены альтернативные дороги - Агдам-Ханкенди и другие, однако вопрос использования этих дорог политизируется Арменией и лицами, выдающими себя за представителей армянских жителей. Одним из факторов, непосредственно препятствующих процессу, является озвучивание необоснованных утверждений, и вместо содействия выполнению договоренностей, достигнутых в начале августа, это поддерживает провокационные шаги армянской стороны. Полезней было бы также ответить на вопрос, почему Франция, заявившая в Праге, что миссия Европейского союза и авторство инициативы по признанию границ в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года принадлежит Франции, не выступала с подобными инициативами в течение почти 30 лет, когда азербайджанские территории находились под оккупацией. Азербайджанская сторона полна решимости обеспечить мир и безопасность в регионе, и все внешние вмешательства, препятствующие этому, будут твердо пресекаться", - говорится в комментарии.