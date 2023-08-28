В Азербайджане утверждена госпрограмма по развитию социальных услуг на 2023-2026 годы - Распоряжение (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:53)

БАКУ /Trend/ - Утверждена "Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 3 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения реализации «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах», утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2022 года номер 3378,постановляется:

1.Утвердить «Государственную программу по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы».

2.Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

2.1.координировать осуществление мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной частью 1 настоящего распоряжения (далее – Государственная программа);

2.2.раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о состоянии реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе.

3.Мониторинг и оценку реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.