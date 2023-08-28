В Азербайджане 400 выпускников учреждений соцобслуживания будут обеспечены жильем (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В течение 2023-2026 годов жильем будут обеспечены 400 выпускников учреждений социального обслуживания и образовательных учреждений для детей, потерявших родителей или оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в "Государственной программе по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

Основным исполнителем данной программы является министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. Другие исполнители - министерство науки и образования Азербайджана, местные органы исполнительной власти.

Отметим, что за январь-июль 2023 года в Азербайджане было усыновлено 90 детей - 45 мальчиков и 45 девочек. Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана была обеспечена электронизация управления и услуг в этой сфере. Для контроля за обеспечением физического и духовного развития усыновленных детей мониторинги в семьях проводятся ежеквартально в первый год усыновления, и один раз в год в последующие годы до достижения детьми 18-летнего возраста. Также продолжаются меры по реинтеграции, в результате которых в этом году 103 ребенка были возвращены из государственных детских учреждений в свои семьи - это 54 мальчика и 49 девочек.