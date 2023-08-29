Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе лицам армянского происхождения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

"Сегодня будет отправлен наш гуманитарный груз. Мы направимся по дороге Агдам-Ханкенди. На начальном этапе будет отправлено 40 тонн мучных изделий. Этот шаг будет положительно воспринят проживающими в Ханкенди жителями армянского происхождения и международной общественностью", - подчеркнул он.

Отметим, что дорога Агдам-Ханкенди, соединяющая горную часть Карабаха с низменной открыта для перевозки грузов. Азербайджан предложил использование дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов армянским жителям Карабахского региона. Однако, отказавшись от использования этой дороги, армянская сторона показала свои истинные намерения. Это еще раз доказывает, что на самом деле цель Армении - не "забота о простых армянах", живущих в Карабахе, а очередное политическое шоу для реализации своих коварных планов.