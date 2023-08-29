Омбудсмен Азербайджана ответила на заявление комиссара Совета Европы по правам человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева ответила на заявление комиссара Совета Европы по правам человека.

Об этом сообщили во вторник Trend в пресс-службе Аппарата омбудсмена Азербайджана.

"Считаем, что последнее заявление комиссара Совета Европы по правам человека в связи с Лачинской дорогой является продолжением процесса поддержки ложных утверждений о гуманитарной ситуации в азербайджанском городе Ханкенди, основанных на политических манипуляциях Армении. Мы ожидали от комиссара Совета Европы более глубокого изучения столь деликатного вопроса и более беспристрастного заявления, которое могло бы послужить нормализации ситуации и внести существенный вклад в очень важный на данном этапе мирный процесс.

Несмотря на то, что дорога Агдам–Ханкенди открыта и предлагается для перевозки всех грузов в целях гуманитарной помощи, провокационные заявления Армении и ее покровителей серьезно препятствуют нормализации ситуации в регионе и мирному процессу.

Призываем комиссара Совета Европы по правам человека уважать принцип территориальной целостности государств, глубоко изучить текущую ситуацию в регионе, бороться с препятствиями, которые служат политическим манипуляциям и подрывают процесс миростроительства, а также поддержать общепризнанные принципы международного права", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович высказала предвзятое мнение о ППП "Лачин" и Азербайджане.