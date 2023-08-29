Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Омбудсмен Азербайджана ответила на заявление комиссара Совета Европы по правам человека (Дополнено)

Политика Материалы 29 августа 2023 12:50 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:13)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева ответила на заявление комиссара Совета Европы по правам человека.

Об этом сообщили во вторник Trend в пресс-службе Аппарата омбудсмена Азербайджана.

"Считаем, что последнее заявление комиссара Совета Европы по правам человека в связи с Лачинской дорогой является продолжением процесса поддержки ложных утверждений о гуманитарной ситуации в азербайджанском городе Ханкенди, основанных на политических манипуляциях Армении. Мы ожидали от комиссара Совета Европы более глубокого изучения столь деликатного вопроса и более беспристрастного заявления, которое могло бы послужить нормализации ситуации и внести существенный вклад в очень важный на данном этапе мирный процесс.

Несмотря на то, что дорога Агдам–Ханкенди открыта и предлагается для перевозки всех грузов в целях гуманитарной помощи, провокационные заявления Армении и ее покровителей серьезно препятствуют нормализации ситуации в регионе и мирному процессу.

Призываем комиссара Совета Европы по правам человека уважать принцип территориальной целостности государств, глубоко изучить текущую ситуацию в регионе, бороться с препятствиями, которые служат политическим манипуляциям и подрывают процесс миростроительства, а также поддержать общепризнанные принципы международного права", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович высказала предвзятое мнение о ППП "Лачин" и Азербайджане.

Лента

Лента новостей

Читать все новости