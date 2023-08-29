Отправка Азербайджанским обществом Красного полумесяца гумпомощи армянам в Карабахе - очередной гуманистический подход - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Игры Армении и ее покровителей в "гуманитарный кризис", "блокаду" терпят полное фиаско. Азербайджанское государство на всех международных площадках доводит до внимания мира правду и пресекает лживую армянскую пропаганду.

Об этом сказал во вторник Trend ветеран органов безопасности, почетный сотрудник СГБ полковник Азер Гараев.

По его словам, несмотря на гуманистическую позицию Азербайджана, Армения и сепаратисты каждый раз пытаются препятствовать мирному процессу.

"Очередной провокацией Армении стало тиражирование новостей о якобы "гуманитарном кризисе" и "плачевной ситуации" в Ханкенди. Армения, всегда стремившаяся выставить себя "несчастной", и на этот раз рассчитывала на помощь своих покровителей, других государств. Однако и эти попытки не увенчались успехом. Несмотря на то, что Макрон, ставший инструментом в руках армянской диаспоры во Франции, пытается оказывать армянам поддержку в различной форме, в результате правильной внешней политики Азербайджана все провокации успешно пресекаются", - сказал Гараев.

Он добавил, что отправка Азербайджанским обществом Красного полумесяца гуманитарного груза с 40 тоннами мучных изделий лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахе, также является очередным гуманистическим подходом. Если они думают об интеграции в Азербайджан, о мирном сосуществовании, то должны принять эту гуманитарную помощь. Азербайджанская сторона в своих официальных заявлениях не раз делала обращения, руководствуясь гуманистическими целями, и демонстрировала гуманистическую позицию.

"Вчера к армянам, оскорбившим азербайджанский флаг и задержанным на границе, было применено достаточно гуманное наказание. Возраст обвиняемых, их искреннее признание в содеянном были учтены, а уголовное преследование в отношении них прекращено с применением принципа гуманизма, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. По решению суда к указанным лицам был применен административный арест сроком на 10 суток. Все это свидетельствует о достаточно терпеливой и гуманной позиции официального Баку по отношению к армянам, проживающим в Карабахе. Они в свою очередь тоже должны понять, что если хотят жить под азербайджанским флагом, в мирной обстановке, то должны принять законы Азербайджана. В обратном случае они, сделав другой выбор, могут покинуть территорию Азербайджана", - сказал он.