Проармянские заявления главы МИД Франции неприемлемы - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны, которые не служат миру и стабильности в регионе и демонстрируют одностороннюю проармянскую позицию, неприемлемы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных медиа о мнениях, высказанных министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной во время выступления на конференции послов.

"Игнорирование фактов того, что Армения на протяжении почти 30 лет удерживала под оккупацией азербайджанские земли, осуществляла политику этнической чистки, геноцида и массовых убийств азербайджанцев, превращения почти 1 миллиона азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев и нарушения их прав, разрушения и разграбления азербайджанских городов и сел, разрушения культурных и исторических памятников, принадлежащих Азербайджану, а также того, что Армения не прекратила военно-политические провокации после войны 2020 года и всё ещё не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана является примером незаконного и аморального подхода. Азербайджанская Республика в рамках национального законодательства предпринимает усилия по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе в политическую, социальную и экономическую сферы страны, и категорически неверно выдвигать на фоне этих усилий обвинения в том, что якобы проводится политика "по изгнанию армян из региона". Мы еще раз призываем французскую сторону положить конец таким провокационным заявлениям", - сказал пресс-секретарь МИД.