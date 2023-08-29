Армяне в Карабахе отказываются принять помощь из Баку - шоу "мы голодаем" продолжается

БАКУ /Trend/ - Армянские сепаратисты в Карабахе призывают жителей отказаться от гуманитарной помощи Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, на кадрах, распространенных в социальных сетях, жительница Ханкенди призывает заблокировать дорогу для проезда направленных сегодня Азербайджанским обществом Красного полумесяца машин с гуманитарной помощью, включающей 40 тонн мучных изделий, со словами "я скорее умру от голода, чем съем муку, данную турком".

Азербайджанская сторона в очередной раз демонстрирует гуманистический подход и направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения. Сепаратисты же, подобными заявлениями продолжают саботировать попытки Азербайджана наладить мир в регионе, и, более того, разоблачают свои же убеждения о так называемой "гуманитарной катастрофе".

Остатки сепаратистского режима в Карабахе уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы "держит в блокаде" армянских жителей Карабаха, создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что якобы армяне "сталкиваются с нехваткой продовольствия".

Армения, которая продолжает манипуляции по поводу существования якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской дороги и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.