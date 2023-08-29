Армянские сепаратисты не пропускают автоколонну с гумпомощью из Баку

АГДАМ /Trend/ - Армянские сепаратисты не пропускают автоколонну с гуманитарным грузом из Баку, который включает в себя 40 тонн мучных изделий, и попросили времени на раздумья, передает во вторник корреспондент Trend.

Отметим, что ранее автоколонна с гуманитарной помощью, направленной Азербайджанским обществом Красного полумесяца лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахе, въехала на дорогу Агдам-Ханкенди. В настоящее время представители Азербайджанского общества Красного полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза.

Напомним, что ранее распространенные кадры также в очередной раз показали, что армяне намерены продолжать свое «голодное шоу». Так, на кадрах, распространенных в социальных сетях, жительница Ханкенди призывает заблокировать дорогу для проезда машин с гуманитарной помощью со словами "я скорее умру от голода, чем съем муку, данную турком".

Азербайджанская сторона в очередной раз демонстрирует гуманистический подход и направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения. Сепаратисты же продолжают всячески препятствовать попыткам Азербайджана наладить мир в регионе. Остатки сепаратистского режима в Карабахе уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы "держит в блокаде" армянских жителей Карабаха и создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что армяне якобы "сталкиваются с нехваткой продовольствия".

Армения, которая продолжает манипуляции на тему якобы существования "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской дороги и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.