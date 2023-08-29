Официальный Париж продолжает демонстрировать враждебное отношение к Азербайджану на всех уровнях - Община (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Последние заявления президента и министра иностранных дел Франции еще раз показывают, что официальный Париж продолжает демонстрировать враждебное отношение к Азербайджану на всех уровнях и платформах.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В заявлении отмечается, что видимо, Франция, которая подавляет протесты у себя полицейской силой, и чей имидж в мире пошатнулся из-за этих событий, а также после позорных поражений на африканском континенте, пытается "найти утешение", предпринимая шаги против Азербайджана. "Напоминаем министру иностранных дел Франции, что слово “аморальный” скорее подходит для страны, совершившей геноцид в Алжире, уничтожавшей различные племена, хранящей черепа алжирских борцов за свободу в качестве военных трофеев в музее в Париже, удерживающей за собой территории, находящиеся за тысячи километров, наносящей ущерб различным народам и окружающей среде испытаниями ядерного оружия в Тихом океане. Это понятие применимо к самой Франции, которая также запрещает корсиканский язык", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что Армения изгнала всех азербайджанцев со своей территории в 1987-1991 годах, оккупировала азербайджанские территории в 1991-1994 годах, изгнала оттуда около 800 тысяч азербайджанцев, стерла с лица земли более 900 городов и сел Азербайджана, совершила многочисленные убийства азербайджанцев, а министр иностранных дел Франции, закрывающая глаза на массовые убийства азербайджанцев в Гарадаглы, Ходжалы, Малыбейли, Мешали, Агдабане, обвиняет Азербайджан в намерении провести “этническую чистку”.

"Уже всему миру ясно, что Франция не хочет установления мира между Азербайджаном и Арменией и пытается препятствовать реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Франция должна положить конец исламофобии, являющейся оскорблением морали, международного права, политике азербайджанофобии и подходу к вопросам сквозь призму религиозных предрассудков. Община Западного Азербайджана не позволит Франции, чья история полна геноцидов, колониализма и несправедливости, манипулировать понятиями о благородных ценностях, таких как права человека, чтобы завуалировать презренную природу своей политики, и будет продолжать разоблачать ее политику двойных стандартов", - говорится в заявлении.