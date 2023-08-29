Омбудсмен Азербайджана встретилась с задержанными на границе армянскими футболистами (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное посещение в рамках деятельности Национального превентивного механизма омбудсмена Азербайджана. Целью было изучение условий содержания, обращения с задержанными в административном порядке и обеспечения их прав.

Как сообщили во вторник Trend в Аппарате омбудсмена, в ходе посещения были приняты также трое задержанных на ППП "Лачин" армянских футболистов - Ален Саргсян, Вахе Ховсепян и Левон Григорян, которые были приговорены к 10 суткам административного ареста.

В ходе конфиденциального приема было изучено состояние обеспечения прав посещенных лиц в соответствии с международным и национальным законодательством и заслушаны их обращения. В то же время был проведен осмотр камеры их содержания, установлено, что условия содержания соответствуют стандартам.

Принятые лица выразили удовлетворение условиями содержания, обращением с ними, питанием, а также медико-психологической помощью. В ходе посещения задержанным была предоставлена возможность поговорить по телефону с членами семей.

Лицам, задержанным в административном порядке, были разъяснены их права, полномочия азербайджанского омбудсмена, представлены информация о возможностях обращения в колл-центр "916" омбудсмена, законодательные акты и международные документы в области прав человека на их родном языке.