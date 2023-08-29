Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 29 августа Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора были обсуждены ситуация в регионе, вопрос открытия дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Глава нашего государства заявил, что Арменией и пресловутым режимом, созданным и поддерживаемым ею в Карабахском регионе Азербайджана, целенаправленно создаются искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди, и это используется с целью политической манипуляции.

Президент Азербайджана отметил, что Армения и пресловутый режим отказались от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, руководство Армении без согласования с азербайджанской стороной доставило в направлении государственной границы грузы, как оно утверждает, гуманитарного назначения, целью чего является политическая спекуляция.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан пригласил представителей армянского населения Карабаха в столицу Баку и другие города Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказались и от этого, целенаправленно стремясь преподнести ситуацию якобы как носящую характер гуманитарной напряженности. Президент Ильхам Алиев отметил, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.

В то же время Президент Ильхам Алиев сообщил, что сегодня по линии Азербайджанского общества Красного полумесяца отправилась колонна автомобилей для доставки на эту территорию продовольственных грузов.

Президент Эмманюэль Макрон отметил, что Франция со своей стороны также готова внести вклад в стабилизацию ситуации и устранение сложившейся напряженности, предложил продолжить контакты между соответствующими структурами Франции и Азербайджана.