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Президент Ильхам Алиев: После открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана

Политика Материалы 29 августа 2023 21:43 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: После открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - После открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа в ходе телефонного разговора с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент Азербайджана отметил, что Армения и пресловутый режим отказались от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, руководство Армении без согласования с азербайджанской стороной доставило в направлении государственной границы грузы, как оно утверждает, гуманитарного назначения, целью чего является политическая спекуляция.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан пригласил представителей армянского населения Карабаха в столицу Баку и другие города Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказались и от этого, целенаправленно стремясь преподнести ситуацию якобы как носящую характер гуманитарной напряженности.

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