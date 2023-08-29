Президент Ильхам Алиев: После открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа в ходе телефонного разговора с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент Азербайджана отметил, что Армения и пресловутый режим отказались от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, руководство Армении без согласования с азербайджанской стороной доставило в направлении государственной границы грузы, как оно утверждает, гуманитарного назначения, целью чего является политическая спекуляция.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан пригласил представителей армянского населения Карабаха в столицу Баку и другие города Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказались и от этого, целенаправленно стремясь преподнести ситуацию якобы как носящую характер гуманитарной напряженности.