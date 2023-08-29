Армянские сепаратисты напали на российских миротворцев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространились кадры нападения армянских сепаратистов на российских миротворцев, временно дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана.

Они требуют от миротворцев предъявить документы, аргументируя это тем, что один из них якобы азербайджанец.

По всей видимости, армянские сепаратисты, которые изо всех сил стараются ввести в заблуждение мировое сообщество своими утверждениями о «гуманитарной катастрофе» в Карабахе и сегодня в очередной раз саморазоблачились, отказавшись от гуманитарной помощи из Баку, окончательно озверели. Но они должны осознать, что рано или поздно им придется считаться с Азербайджаном, так как терпение Баку небезгранично.

Trend представляет вниманию читателей кадры, отражающие безрассудное поведение сепаратистов: