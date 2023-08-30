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Завершается отпускной период депутатов парламента Азербайджана

Политика Материалы 30 августа 2023 09:26 (UTC +04:00)
Завершается отпускной период депутатов парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Завершается отпускной период депутатов Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в среду Trend, согласно внутреннему уставу отпускной период Милли Меджлиса бывает дважды в году - с 15 июля по 30 августа и с 1 по 15 января.

При созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса отпускной период приостанавливается, и депутаты отзываются из отпуска до конца сессии.

Отметим, что в соответствии с первым пунктом статьи 88 части I Конституции Азербайджанской Республики Милли Меджлис собирается ежегодно на две последовательные (весеннюю и осеннюю) сессии. Весенняя сессия начинается 1 февраля и длится до 31 мая, осенняя - с 30 сентября до 30 декабря.

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