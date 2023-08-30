Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:34)

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений.

Как сообщили в среду Trend в общине, большое количество азербайджанцев из Армении пропало без вести во время этнических чисток, а также в результате военной агрессии Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"Акты насильственного исчезновения, совершенные Арменией, являются грубым нарушением прав человека.

Право на защиту от насильственных исчезновений закреплено в различных международных документах по правам человека, в том числе во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах и Международной Конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений.

Армения отказывается предоставлять информацию о судьбе и местонахождении пропавших без вести лиц, раскрывать точное местонахождение массовых и других захоронений убитых азербайджанцев.

Рассмотрение вопроса о насильственных исчезновениях необходимо для защиты прав человека, предоставления информации пострадавшим семьям об их пропавших близких и обеспечения справедливости.

Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении прояснить судьбу азербайджанцев, подвергшихся принудительному исчезновению, полностью сотрудничать с Азербайджаном с целью обнаружения останков пропавших без вести лиц, и передачи в суд виновных в совершении актов насильственных исчезновений", - говорится в заявлении.