Закир Гасанов совершил рабочий визит в Турцию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера совершил рабочий визит в Турцию, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Закир Гасанов примет участие в ряде мероприятий по случаю 30 августа - Дня Победы Турции.

В рамках визита также запланировано участие министра обороны Азербайджана в выпускных церемониях, проводимых в учебных заведениях специального назначения, подведомственных Университету национальной обороны Турецкой Республики.