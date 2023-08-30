Омбудсмен Азербайджана подготовила отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время I Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Отчет адресован соответствующим международным организациям по случаю 30 августа - Международного дня жертв насильственных исчезновений.

Об этом сообщили в среду Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

Основной целью данного отчета является доведение до сведения международной общественности вопроса о судьбе около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев, обеспечение предоставления информации о них, а также обращений их семей.

Известно, что до сегодняшнего дня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено несколько массовых захоронений, и проведенная идентификация найденных останков подтверждает их принадлежность пропавшим без вести азербайджанцам. Эти факты свидетельствуют о военных преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана, о случаях прямого нарушения норм и принципов международного права. В отчете омбудсмена также была затронута эта тема и подчеркнута важность призывов мировой общественности к Армении предоставить информацию о пропавших без вести азербайджанцах.

В отчете, подготовленном на азербайджанском и английском языках, собрана и обобщена информация, полученная в сотрудничестве с национальными и международными структурами о лицах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны и в последующий период. В то же время, в отчете нашли отражение встречи омбудсмена Сабины Алиевой и сотрудников Аппарата омбудсмена с членами семей пропавших без вести лиц, а также лицами, удерживаемыми армянами в заложниках и информация, предоставленная их родственниками. Наряду с этим, проведено обобщение информации, опубликованной в местной и зарубежной прессе о деятельности омбудсмена в данной сфере, использованы соответствующие фото и видеоматериалы.

С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь.