Более 50 азербайджанских пленных были убиты - Омбудсмен Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:53)

БАКУ /Trend/ - В письмах, представленных Международным Комитетом Красного Креста(МККК) в 1998 и 2001 годах, упоминались имена 54 азербайджанцев с подтверждением того, что они на тот момент были живы.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой относительно азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

"В вышеупомянутых письмах МККК отмечается, что представители данной организации навестили 54 граждан Азербайджана, взятых армянскими военными в плен. В местах их содержания в Республике Армения и на оккупированной ею территории Карабаха Азербайджанской Республики, они были официально зарегистрированы МККК. Однако эти 54 человека, которые, как подтверждалось, живы, впоследствии были убиты военно-политическим руководством Армении. Среди пленных было и 6 женщин, скончавшихся в местах содержания. Несмотря на заявления о том, что Азербайджану возвращены 50 тел погибших, на самом деле были возвращены только 17. Информации о дальнейшей судьбе 4 человек вообще не было предоставлено. Это серьезное нарушение прав человека", - отмечается в отчете.

Отметим, что Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Отчет адресован соответствующим международным организациям по случаю 30 августа - Международного дня жертв насильственных исчезновений. Основной целью данного отчета является доведение до сведения международной общественности вопроса о судьбе около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев, обеспечение предоставления информации о них, а также обращений их семей.